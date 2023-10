L’assaillant d’Arras : ce qu’il a dit aux enquêteurs

Derrière les fenêtres du tribunal de Paris, Mohamed M. fait face à un juge d’instruction antiterroriste. Après 96 heures de garde à vue, on le voit, dans les images, accompagné de son jeune frère et d’un cousin, quittant les locaux de la DGSI. Cette après-midi, le procureur national antiterroriste a retracé la chronologie du drame. Mohamed tourne une vidéo 20 minutes avant les faits. Il apporte son soutien aux Musulmans, sans relier directement son aux événements récents en Israël. Mohamed M. Un homme qui se trouvait dans la cour a été témoin de sa haine. L’assaillant lui aurait dit : “Appelles Marianne, appelles ta République”. Selon nos informations, sa mère et sa sœur ont toutes deux décrit l’assaillant comme le membre le plus radicalisé de la famille. Une déclaration d'allégeance à l’État islamique a également été retrouvée dans son téléphone. Une information judiciaire vient donc d’être ouverte pour association de malfaiteurs terroristes ; assassinat en lien avec une entreprise terroriste ; et complicité d’assassinat, notamment. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Belot