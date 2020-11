Laurent Wauquiez veut tester tous les habitants de sa région avant Noël

Dépister toute une région avant les fêtes, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes que nous avons rencontrés sont pour. Le président de leur région ambitionne de réaliser quatre millions de tests la semaine avant Noël, soit le double de ce qui est pratiqué en France chaque semaine. C'est possible selon lui. La méthode : travailler avec les soignants libéraux, mais aussi les pharmaciens et les pompiers. L'Agence régionale de Santé n'était pourtant pas informée de cette vaste collaboration aujourd'hui. "L'ARS n'a pas été associée à l'heure actuelle dans l'élaboration du projet, ni dans sa mise en œuvre. Une telle démarche doit s'intégrer dans une stratégie plus large". En France, jamais une campagne de cette ampleur n'a été réalisée. Face à une flambée épidémique cet été, la Mayenne avait testé 35 000 personnes. La courbe avait très vite baissé, mais il s'agissait de tests ciblés. À l'étranger, deux expériences à plus grande échelle sont en cours. La Slovaquie dit vouloir tester l'ensemble de ses cinq millions d'habitants. Au Royaume-Uni, la ville de Liverpool ambitionne de dépister 500 000 habitants, mais au bout de dix jours, à peine un quart d'entre eux se sont portés volontaires.