L'autoroute A7 sous la neige : la circulation très perturbée

L'autoroute A7, la plus fréquentée d'Europe, est particulièrement surveillée ce 14 novembre. Les flocons de neige lourds et très humides ont rendu la voie difficilement praticable. Entre Valence et Lyon, l'accès des poids lourds est interdit depuis la mi-journée. Mais au fait, tous les moyens de transport sont très perturbés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.