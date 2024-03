L'autre pays de la Truffe : l'Aveyron

Sous cette terre, que nous apercevons à l'image, il y a un trésor. Avec son chien truffier, onze ans d'expérience, Jean-Claude Teyseyre, trufficulture amateur, récolte le fruit de sa plantation, sous le viaduc de Millau. Ces chaînes sont modifiées biologiquement. Leurs racines ont été gorgées de souche de champignons, la mycorhize. Et depuis quelques années, des truffes poussent à nouveau dans l’Aveyron. Un sol calcaire, gorgé de soleil, les grandes causes de l'Aveyron sont propices au développement de la truffe. Des passionnés veulent en tirer profit. Ils font d'une parcelle à Peyre une plantation expérimentale, testent différentes manières de travailler le sol, pour trouver la méthode la plus prometteuse. À Comprégnac, chaque semaine, ils mutualisent leur récolte avec leurs associations de trufficulteurs de l’Aveyron. À 700 euros le kilogramme tout de même, ils n’en produisent que 150 par an. La truffe aveyronnaise est rare. Au nord de l'Hérault, le département voisin, certains sont déjà conquis. Le restaurant étoilé “La Mécanique des Frères Bonano”, sublime la truffe dans des plats créatifs, comme un mille-feuille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier