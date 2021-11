L'Autriche, un pays reconfiné pour trois semaines

Même si elle reste illuminée, Vienne a perdu sa magie du jour au lendemain. Avec le confinement, les cabanes du marché de Noël ont baissé les rideaux, les terrasses ont disparu, et les commerces ont fermé. Dehors, les seuls cafés se prennent à emporter. On déambule un peu sans but, sans savoir où aller. Dans la capitale autrichienne, c’est la frustration qui s’est installée. “La particularité du confinement autrichien, c’est que les personnes ne sont pas obligées de rester chez eux. Ici, chacun peut sortir sans attestation pour s’aérer, aller au travail ou faire des courses alimentaires. En fermant les lieux de culture, les bars, restaurants et commerces non-essentiels, le gouvernement cherche à réduire les interactions sociales et donc réduire les contaminations”, précise Ignacio Bornacin, notre correspondant sur place. Alors que Noël est la meilleure période de l'année pour ses ventes, Praline Le Moult, une Française installée à Vienne, est obligée de fermer sa boutique pour trois semaines. C’est donc grâce aux aides promises par l’État et la vente en ligne qu’elle espère limiter ses pertes. Le gouvernement autrichien a prévenu, pour sortir du confinement, la vaccination doit augmenter. Elle sera même obligatoire en février. Malgré ces contraintes et urgences, ce week-end, le taux de vaccination du pays n’a pas augmenté autant qu’espéré. Des centres de vaccination, comme ici au cœur de Vienne, restent même fermés deux jours par semaine, pour l’instant. T F1 | Reportage I. Bornacin, C. Souary, Q. Trigodet