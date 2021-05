L’Auvergne, le nouvel eldorado nature des Français

L'an dernier, 600 000 touristes ont découvert ses paysages. Cette année, ils seront au moins autant. Et parmi ces vacanciers présents en Auvergne, beaucoup ont plébiscité le camping sauvage. Pas question de les empêcher de recommencer, mais à certaines conditions. Dans le Massif du Sancy, pour le première fois, la commune de Chastreix va mettre en place une zone de bivouac éphémère et gratuite. "Le côté la veillé, la nuit sous les étoiles. Effectivement, même des personnes qui sont dans des hébergements traditionnels de tourisme, aiment bien passer une nuit en bivouac. C'est le côté aventure, c'est ce qu'on va leur proposer", indique Luc Stely, responsable des offices du tourisme du Sancy. L'objectif pour la mairie est de s'adapter à cette nouvelle tendance. Ce matin, l'équipe doit trouver le terrain de bivouac qui pourra accueillir jusqu'à 20 toiles de tentes. Si la formule séduit le public, d'autres communes pourraient suivre dès le mois de juin. En Auvergne, les bivouacs en pleine nature sont tolérés par les gardiens du parc des volcans, mais à deux conditions seulement. Il faut planter sa tente le soir, une heure avant le coucher du soleil. Et le lendemain matin, il faut être parti une heure au maximum après le lever du soleil.