Lavande : l'or bleu de la Provence en danger

C'est en cette saison que le jardin de Remi Angelvin, lavandiculteur "Lavandes Angelvin", est le plus joli. Mais derrière ces champs à perte de vue, son exploitation se porte mal. La lavande et le lavandin se vendent moins bien qu'avant. En trois ans, le cours de la lavande a baissé de 60 %. Et Rémi n'est pas le seul dans cette situation. Le gouvernement a d'ailleurs voté une aide de 10 millions d'euros pour inciter les producteurs à arracher les plants. Pour s'en sortir, il fait de la vente directe et organise des visites de ses champs, car la lavande continue de faire rêver. Dans le village, on en trouve à chaque coin de rue et sous toutes les formes. Pourtant, l'or bleu de Provence est en danger, menacé par le réchauffement climatique et le manque d'eau. Un centre de recherche à Manosque tente de faire pousser des variétés de lavandes selon des critères bien précis. Résultat de ces croisements naturels, de nouvelles plantes plus résistantes avec un meilleur rendement. Pour lutter contre les sécheresses à répétition, Yann Sauvaire, lavandiculteur, reprend des techniques ancestrales. Dans son champ, oublié les lavandes parfaitement alignées et rangées, place aux mauvaises herbes. "Ça va maintenir des fraîcheurs au sol", explique le producteur. Les plants sont en meilleur état et demandent deux fois moins d'entretien et coûtent donc moins chers à produire. Ces transformations ont été rendues possibles grâce au soutien financier d'un grand groupe de cosmétiques. En France, la filière de la lavande génère 9000 emplois directs et fascine chaque été des milliers de touristes venus du monde entier. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Barrier