Lave-linge, lave-vaisselle... les produits électroménagers touchés aussi par les pénuries

Mieux vaut les choyer, en prendre le plus grand soin. Car à trop les brusquer, le risque, c'est de devoir remplacer vos appareils électroménagers. Sauf qu'en rayon comme sur Internet, certains produits manquent à l'appel. Le lave-linge est en rupture de stock, le lave-vaisselle indisponible à la livraison, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi cette soudaine pénurie ? Pour le savoir, nous nous sommes rendu en caméra discrète dans un magasin d'électroménager, avec l'ambition d'acheter un lave-vaisselle. La vendeuse nous prévient tout de suite qu'il va falloir être patient. L'outil recherché est en rupture de stock. C'est dû à la guerre en Ukraine. Fabriquées en Asie, la plupart des pièces détachées n'arrivent pas en temps et en heure dans les usines. Et cela prend un retard énorme sur la livraison. Ce délai pourrait aller jusqu'à plusieurs mois. De plus, lave-linge, lave-vaisselle, machine à café... Les matières premières servant à la fabrication de ces appareils ne cessent de grimper. Sans parler du coût de l'énergie pour les fabriquer. Alors, leur prix va aussi augmenter. En rayon, en moyenne, les gros électroménagers coûtent 10% plus cher qu'il y a un an. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Chadeau, B. Chastagner