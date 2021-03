Laver à 30 °C : une vraie économie d'énergie ?

Sans doute l'avez-vous vécu. Ce moment de solitude à l'heure de choisir le programme qui lavera au mieux vos vêtements. En plus d'enlever vos taches, le programme choisi peut faire baisser votre facture d'électricité. "Moins vous allez mettre de température et plus le programme sera court. Vous vous économiserez obligatoirement de l'énergie quand vous faites un programme entre 30 ou 40 °C", indique Stéphane Bonnefoy, responsable univers de la maison à l'enseigne Boulanger. Des économies notables. Selon une récente étude, 10 % d'écart permet à l'échelle européenne d'économiser l'empreinte carbone de deux millions de voitures. Et en électricité, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Nantes. Mais la lessive est-elle aussi efficace à 30 °C ? Nous avons posé la question aux spécialistes de la lessive qui ont fait du lavage à froid une priorité. "Avec la formule actuelle, on peut laver à basse température, notamment grâce à des enzymes qui vont permettre une efficacité dès 30 °C", affirme Virginie d'Enfert, délégué générale de l'association française des industries de la détergence, de l'entretien, et des produits d'hygiène industrielle. Pour en avoir le cœur net, nous avons posé la question à un autre spécialiste du lavage. "Vous avez une chemise, vous la mettez dans une machine à 30 °C. La chemise, elle, est propre", dit Stéphane Singa, fondateur de Quatorze40 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). "Est-ce que vous l'avez désinfecté ? Est-ce que vous avez tué toutes les bactéries ou les virus dessus, non ! Il faut monter en température et les résultats sont efficaces seulement autour des 60 °C", précise-t-il. En clair, tout ne peut pas être lavé à basse température. Pour les draps, serviettes et masques, privilégiés les 60 °C.