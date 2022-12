Le 20 heures du mercredi 21 décembre 2022

« JT 20h Semaine » du mercredi 21 décembre 2022 à 20h00. Grand rendez-vous de l'actualité, le « LE 20H » est le journal diffusé chaque jour en direct à 19h58 sur TF1. Présenté chaque soir par Julien Arnaud, le JT de 20h met en lumière de nombreux reportages, documentaires et duplex informant les français sur les sujets sociétaux, environnementaux et économiques. La rédaction TF1, à travers le journal de 20 heures décrypte l'actualité française et internationale afin de vous proposer un condensé exhaustif de l’actualité.