Le 20H Focus : la galère au quotidien liée aux pannes d'ascenseurs

Notre enquête commence près de Lyon, dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. Les tours font quinze étages, presque tous les ascenseurs tombent en panne les uns après les autres pour quelques jours ou plusieurs semaines. La solution trouvée, c'est la débrouille, avec la solidarité des habitants du quartier, pour monter une personne handicapée, ou une dame âgée, jusqu'au douzième étage. Les pannes sont tellement fréquentes. Ce jour-là, l'un des deux ascenseurs de la tour est en panne. Nous essayons d'appeler, mais personne ne nous a jamais rappelés et l'ascenseur reste en panne. Pour les centaines de résidents, il faut attendre dix minutes au moins pour prendre celui qui fonctionne et il est tellement vétuste que c'est un casse-tête. Dans le quartier, toutes les tours sont concernées. Pour les mères de plusieurs enfants, c'est difficile, comme pour une femme enceinte de huit mois. Elle monte au huitième. Mais, pourquoi ces pannes à répétition ? Le parc français compte 620 000 ascenseurs. La moitié a plus de 25 ans, le quart a plus de 40 ans. TF1 | Reportage G. Bellec, R. Roiné