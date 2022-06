Le bambou, le nouvel or vert

Du bambou planté en Bretagne. Quelle drôle d'idée. Pascal Hérold est entrepreneur. Dans sa carrière, il a investi son argent dans de nombreux domaines. À 73 ans, il se lance dans la culture du bambou géant. Le bambou se développe parfaitement dans les terres limono-sableuses, comme en Bretagne et dans les Landes. Mais pour cette culture, l'investissement de départ est conséquent. Il faut compter 30 000 euros l'hectare pour acheter les plants et les systèmes d'irrigation. Il faut attendre au moins cinq pour la première récolte, mais ensuite, la promesse financière est de 30 000 euros chaque année. Au total, 80 agriculteurs se sont déjà lancés dans l'aventure. Mathieu Gillard est ingénieur agronome et fils d'éleveur. Il a décidé de diversifier l'activité familiale, car le bambou géant offre de débouchés multiples et variés. Son exploitation a été plantée il y a trois ans. Il devra patienter encore au moins deux ans pour que ses plants atteignent la maturité. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage L. Delsol, J.Y. Mey