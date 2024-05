Le Belem longe la côte corse

Embarqués avec les sauveteurs en mer, nous avions un objectif, celui d'approcher le plus possible du Belem et de la flamme olympique qu'il transporte. Mais comme il est interdit d'accoster à moins de 500 m autour du bateau, nous resterons, donc, à distance. Le trois-mâts est escorté de près par un navire militaire. Après sept jours de traversée, un nouveau paysage se dessine à l'horizon, celui de la Corse. Depuis le rivage, il est impossible d'apercevoir le Belem, pour l'instant. Mais les plus impatients ne désespèrent pas. À cause d'un vent très fort à l'ouest de la Corse, le Belem a dû revoir sa trajectoire et faire le tour par l'est. Depuis deux jours, les conditions météorologiques sont plus difficiles. La mer est plus agitée. Mais l'équipage a quand même pu profiter d'expériences inoubliables. Au large de l'Italie, comme s'il les saluait sur leur passage, le Stromboli entre en éruption, ou encore la traversée impressionnante du canal de Corinthe. Des souvenirs que l'équipage veut partager avec celle qu'on appelle "165ème membre", la flamme olympique auprès de laquelle chaque moment passé à bord, chaque repas prend une saveur particulière. Les 64 membres de l'équipage comptent bien profiter de tous les instants, avant l'arrivée prévue à Marseille mercredi prochain. TF1 | Reportage L. Kebdani, T. Viacara, E. Ruillon