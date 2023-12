Le biochar : un charbon végétal plus vertueux ?

En banlieue de Lyon, un chantier a tout ce qu'il y a de plus classique : des ouvriers qui s'affairent, des machines bruyantes et du béton à couler. Quoique la caractéristique du béton, c'est qu'il est noir et il va le rester à l'état solide. La raison tient à une mystérieuse poudre que Laurent Legay, directeur marchés et offre chez Vicat, incorpore dans son ciment. C'est du biochar. Sa particularité, c'est qu'il emprisonne, dans ses micrograins, du carbone, du CO2, le principal gaz à effet de serre. Ce fabricant remplace donc une partie de son ciment, très polluant, par du biochar. Tout cela est encore à l'état expérimental. Mais à l'avenir, cela pourrait être une solution pour réduire les émissions très importantes du bâtiment. Vous comprenez pourquoi, ces derniers temps, industriels, scientifiques, tous ont les yeux rivés sur ce biochar, super stockeur de CO2. Mais au fait, d'où lui vient ce pouvoir ? En France, le marché est encore émergent. Mais ceux qui sont en avance sur la question, ce sont les Allemands. À Hambourg se trouve l'une des plus grandes usines de production d'Europe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, L. Lassalle, A. Ponsar