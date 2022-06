Le boom de la location de voiture entre particuliers

Leur voiture est en panne. Pour ce couple, il a fallu en trouver une autre de toute urgence. Ils ont décidé de louer celle d'un particulier. Une solution que vous êtes nombreux à adopter. Les agences de location traditionnelles manquent de véhicules. Avec l'augmentation de la demande, elles n'ont pas pu renouveler leur flotte. Résultat : lors de la réservation, ce message est récurrent : "Désolé, nous ne pouvons pas vous proposer de véhicule à cet endroit aux dates et heures que vous avez indiquées". Et quand on a la chance de trouver une voiture disponible, les prix ont doublé. Par exemple, pour une semaine de location à Nice. En 2019, vous auriez payé environ 239 euros, cette année, compté 496 euros. C'est à Biarritz que vous paierez le plus cher. Le prix moyen est passé de 258 à 505 euros la semaine. Des tarifs en moyenne 20 % plus chère que la location entre particuliers La société Ouicar met en relation propriétaires et locataires. Leur site connaît cette année une affluence inédite. Passé par une plateforme permet au conducteur et au véhicule de bénéficier d'une assurance. Pascal Dolla loue son cabriolet depuis trois ans. Ce qui lui a déjà rapporté plus de 3 000 euros. Son garage restera vide encore quelque temps. Sa voiture est réservée presque en continue jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage L. Kebdani, L. Merlier, A. Mersi