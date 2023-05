Le bricolage, les femmes s'y mettent !

Salle de bain, isolation, parquet... Dans sa maison, Victoria a tout refait toute seule. Lors de notre visite, elle a posé une porte coulissante. "C'est une passion depuis que j'étais toute petite", confie-t-elle. Une passion qui l'a amenée à en faire son métier. Depuis trois ans, la jeune femme distille ses conseils sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est suivie par plus d'un million de bricoleurs, ou plutôt de bricoleuses. "Sur dix personnes, il y a huit femmes et deux hommes... Les femmes veulent de plus en plus savoir tout faire. Pour moi, personnellement, c'est indispensable", affirme-t-elle. D'après une étude, le nombre de femmes adeptes du bricolage a doublé depuis 20 ans. Une tendance que l'on retrouve dans un magasin. Une dame y achète de la peinture pour rénover ses volets. Une autre nous confie avoir toujours bricolé. Les femmes sont une nouvelle clientèle pour les enseignes que l'on retrouve aussi dans les ateliers de formation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.P. Féret, L. Delsol, O. Stambach