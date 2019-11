Le burn-out des maires

C'est une situation inédite sous la Ve République. Un maire sur deux affirme qu'il ne se représentera pas en 2020. C'est le cas de Pierre-Emmanuel Bégny, maire DVD de Saâcy-sur-Marne. Il jette l'éponge après un mandat de six ans. L'homme de 34 ans a expliqué que "la fonction est tellement contraignante et l'État est tellement absent pour les soutenir sur les territoires". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.