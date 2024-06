Le calvaire de quatre enfants livrés à eux-mêmes à Reims

Sur leur palier, il n’y a que quelques affaires laissées à l’abandon, comme une cage et un lapin. Derrière cette porte, dans un appartement vide, pompiers et policiers ont découvert quatre garçons, âgés de deux à six ans, livrés à eux-mêmes. À peine habillés, certains avec des couches pleines, ils tentaient de faire à manger grâce à une plaque électrique posée au sol. Leurs voisins, abasourdis, décrivent un défaut d’éducation. La famille était revenue il y a un mois s’installer dans ce quartier populaire de Reims. Dimanche dernier, la mère demande à une connaissance de venir garder ses enfants, pour boire un verre chez des amis, mais au bout de cinq heures, ce dernier s’impatiente. À leur retour, la mère et son compagnon sont interpellés. Ce dernier, connu pour des violences intrafamiliales, avait interdiction de fréquenter sa compagne et ses enfants. Venu récupérer le lapin de la famille, Kamel, un ami d’enfance, se dit extrêmement surpris. TF1 | Reportage H. Dreyfus, H. Riou Du Cosquer