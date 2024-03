Le cancer de Kate : une nouvelle rendue publique

La nouvelle sur l'état de santé de Kate Middleton est un choc pour les Anglais, mais aussi beaucoup de tristesse. Toutes les radios et télévisions à Londres ont pris l'antenne pour couvrir cette annonce et pour diffuser la vidéo touchante de la princesse. On sent beaucoup de compassion de la part des Britanniques, pour Kate, mais aussi pour ses enfants. Un Anglais, ému, confie qu'il peine à imaginer la difficulté de l'épreuve pour eux. C'est un nouveau coup dur en matière de santé des membres de la famille royale, après l'annonce du cancer de Charles. La nouvelle n'est pas prise à la légère. Un Anglais pense que c'est la pire explication à l'absence de la vie publique de Kate qui a suscité beaucoup d'interrogations. Une absence qui devrait donc se poursuivre. TF1 | Reportage É. Stern