Le carnaval, c'est Dunkerque !

Voilà ce qu'on appelle une marée de carnavaleux. Une vague multicolore a déferlé sur Dunkerque aujourd'hui. À l'intérieur du chahut, on a l'impression d'être dans une gigantesque machine à laver. Tous les habitants, ou presque, sont déguisés, très maquillés, et la pluie n'a découragé personne. Seuls ceux qui portaient des manteaux de fourrure l'ont un peu regretté. Le carnaval est partout, y compris dans les appartements. À l'intérieur, c'est bondé. On appelle cela "faire chapelle". Un peu plus tôt dans la matinée avait lieu le désormais traditionnel concours du cri de la mouette. Mais le grand moment du carnaval de Dunkerque, c'est le lancer de harengs, du balcon de l'hôtel de ville. Et les chanceux qui attrapent un poisson n'en reviennent pas. Le carnaval va se poursuivre dans la commune, demain et mardi gras. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas