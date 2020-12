Le casse-tête des congés payés des salariés de l'hôtellerie et de la restauration

À leur réouverture, des milliers d'hôtels et de restaurants vont être confrontés au problème des congés payés auxquels leurs salariés ont droit. C'est le cas du restaurateur Denny Imbroisi. Chacun de ses salariés au chômage partiel a continué à générer 2,5 jours de congé par mois. Au total, 600 jours doivent être posés dans son restaurant d'ici le 31 mai, mais personne n'a envie de prendre des vacances. Il va donc falloir laisser la loi payer tous ces jours. Ils représentent cinquante mille euros de trésorerie à sortir. Ce patron a beau en rire, mais il ne sait pas trop comment il va faire. Si l'on prend l'ensemble des salariés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, seize millions de jours de congé restent à prendre. S'il fallait tous les payer, cela coûterait 1,7 milliard d'euros. C'est impossible pour les professionnels du secteur. D'ailleurs, ils demandent à l'État de prendre en charge le paiement d'au moins la moitié de ces jours. Cette question des congés payés est un casse-tête supplémentaire pour tout le secteur des hôtels et restaurants dont la réouverture est pour l'instant prévue autour du 20 janvier 2021.