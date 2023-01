Le casse-tête du recyclage des bateaux

Un nouveau jour se lève sur les côtes bretonnes, ce sera le dernier jour pour Tati-Jo. Ce bateau de 50 ans part au recyclage. Hydrocarbure, fusée de détresse, extincteur... Après avoir été vérifié, il peut être transporté vers un site de déconstruction. Certains plaisanciers s'occupent parfois eux-mêmes de découper leurs vieux bateaux et d'amener les matériaux à la déchetterie. D'autres abandonnent leurs épaves, laissant plastiques et batteries polluer la mer. Ils s'exposent à des amendes, mais rares sont les fois où l'on parvient à identifier les propriétaires. Depuis trois ans, c'est en train de changer. Grâce à l'APER, un organisme agréé par l'État qui collecte les bateaux sans frais pour les plaisanciers. Mais alors qui paie ? Depuis 2019, tout nouveau propriétaire de bateau verse, à l'achat, une éco-contribution qui sert à financer les déconstructions. Presque tout se recycle et pourra servir dans la construction de nouveaux bateaux. Pour les navires, c'est une autre histoire. 70% des cargos du monde finissent leurs jours sur les plages indiennes et pakistanaises, abandonnés ou démantelés en mer au mépris des règles internationales sur la protection de l'environnement. Le plomb et l'amiante polluent l'océan. Mais cela pourrait bien évoluer. La déconstruction du pétrolier russe Varzuga, à Brest (Finistère), est une grande première en France. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Gatineau, V. Abellaneda