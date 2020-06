Le casse-tête sanitaire des colonies de vacances

Chaque été, les colonies de vacances accueillent plus d'un million d'enfants et d'adolescents. Avec l'épidémie de coronavirus, les organisateurs ont déjà perdu plus de 60% des inscrits par rapport à l'année 2019. Comme pour l'école, ils vont devoir appliquer un protocole sanitaire très strict. Mais que pensent les professionnels et les familles de ces mesures exigées par le gouvernement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.