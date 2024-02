Le cauchemar se répète pour les sinistrés dans le Pas-de-Calais

Ce jeudi soir, la Canche reste à un niveau préoccupant, 50 cm en plus, depuis hier. Certaines maisons étaient alors touchées comme celle de Gilberte. Cette retraitée de 79 ans est résignée puisque son sous-sol est inondé pour la troisième fois. Son quotidien a déjà changé car le moteur de sa chaudière a été endommagé. Elle n'a pas d'eau chaude ni de chauffage. Dans la rue, beaucoup de voisins retiennent leur souffle face à la montée de la Canche. Le fleuve coule au bord du jardin d'Eric. Il est impossible de voir la séparation entre les deux. C'est la troisième inondation qui le touche. Pour lui, c'en est trop. Il espère que la Canche soit nettoyée une bonne fois pour toute. Depuis ce matin, les habitants luttent par tous les moyens pour éviter l'inondation. C'est le cas de Patrick qui se barricade avec un panneau en carton et des sacs de sable. Environ 40 millimètres de pluie sont tombés dans la région en 36 heures, l'équivalent de deux semaines de précipitations. Pour freiner la progression, les agents municipaux sortent les pompes et bouchent les égouts avec du sable. TF1 | Reportage V. Lamhaut, J. Ajili, C. Yzerman