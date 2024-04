Le chantier à ciel ouvert de Paris avant les jeux

Pour immortaliser les plus beaux clichés de Paris, il y a ceux qui prennent de la hauteur et ceux qui galèrent un peu plus. L'objectif, c’est de contourner les six mille chantiers olympiques de la capitale. Et même si les grues s'invitent sur chacune des photos, la magie de Paris opère quand même. Mais les Parisiens composent depuis des mois avec les engins de chantier, des travaux de plus chaque jour. Entre autres, des travaux d'embellissement, même si les panneaux nous le suggèrent, difficile de garder son calme sur la durée. Et si Paris tout entier se refait une beauté, l'un des défis les plus fous, c'est peut-être celui du château de Versailles, faire d'un lieu classé au patrimoine mondial de l'Unesco un site d'accueil pour les épreuves équestres des Jeux olympiques. Imaginez, dans quelques mois, à côté des chevaux d'Apollon, plus de seize mille personnes pourront profiter du spectacle. Comme le calendrier qui a été fixé pour Versailles, un planning au pas de course aussi pour le stade de France, où une cinquantaine d'ouvriers spécialisés s'active pour fabriquer la future piste d'athlétisme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Basar, S. Rolland