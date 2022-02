Le charme sauvage de l’île d’Aix

Au large de Rochefort en Charente-Maritime, se trouve l'île d’Aix. Trois kilomètres de long, 700 mètres de large, une destination très prisée par les touristes l'été. Mais résider l'hiver sur cette île se mérite. Seulement une centaine d'habitants y vivent à l'année. Chaque matin au départ du continent, le bateau ravitaille les îliens. Jérérmy Richard, épicier, fait la traversée deux fois par semaine pour récupérer lui-même les fruits et légumes. "Ça, c'est une commande classique de semaine. Après, on refait une deuxième commande pour le week-end", indique-t-il. Toute la vie de l'île dépend de cette liaison maritime de 20 minutes. "L'hiver, on fait la presse aussi pour les gens de l'île. La maison de la presse est fermée l'hiver. Pour nos anciens, c'est super important. Quand il n'y a pas les journaux, ils font un peu la tête", ajoute Jérérmy. Le courrier est également très attendu à l'arrivée. La factrice de l'île d’Aix récupère chaque jour sa livraison pour faire sa tournée. "Je connais tous les résidents permanents. Les secondaires, je les connais pratiquement tous, sauf les nouvelles maisons. Ça fait quelques années que je travaille à La Poste", s'exprime Catherine Cochard. TF1 | Reportage G. Guist'hau, N. Forestier