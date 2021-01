Le chauffage au fioul, ce sera fini en 2022

Depuis 45 ans, Karine chauffe sa maison au fioul. Pour elle, pas question de se séparer de sa chaudière qu'elle a changée il y a seulement trois ans. Pourtant, le calendrier du gouvernement prévoit la disparition totale des chaudières au fioul. Cette année 2021, au 1er juillet, il sera interdit d'en installer une dans les logements neufs. À partir du 1er janvier 2022, interdiction d'en installer ou d'en remplacer dans les logements existants. Et en 2028, la totalité des appareils devraient avoir disparu. Chez Karine, il faudra donc remplacer huit radiateurs. C'est ce qui l'inquiète le plus, le prix des travaux. Nastasia, quant à elle, viens de remplacer sa chaudière au fioul par une pompe à chaleur. L'aide qu'elle a reçue a pu financer la totalité des travaux. C'est rare, mais parfois cela peut arriver. En général, les aides privées et publiques ne prennent en charge qu'une partie des frais, mais les économies peuvent se faire à long terme. Selon une étude, pour se chauffer, c'est le bois qui coûte le moins cher, suivi du gaz puis de l'électricité et enfin du fioul. S'il est totalement impossible de remplacer la chaudière au fioul d'un logement, des exceptions seront faites.