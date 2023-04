"Le chef de l'État fait d'abord une pause" : l'analyse d'Adrien Gindre sur l'allocution d'Emmanuel Macron

Freiner, expliquer ou accélérer : Emmanuel Macron avait le choix entre ces trois postulats ce lundi soir face aux Français. Lequel a-t-il choisi ? Pour Adrien Gindre, le chef du service politique de TF1-LCI, le chef de l'État fait d'abord "une pause". "D'abord pour prendre acte de la colère de certains Français, mais aussi et surtout pour se donner le temps de préparer la suite", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article. "Tous les chantiers sont à venir", poursuit Adrien Gindre. "Sur le travail, le début des discussions est prévue dans les prochaines semaines ; sur les fraudes, une annonce sera faite au mois de mai ; sur l'écologie, ce sera d'ici à l'été ; tandis que sur les institutions, il n'y a encore aucune date", analyse-t-il. "D'ici au 14 juillet - c'est le rendez-vous donné - Emmanuel Macron espère encore élargir sa base politique. 'Agir ensemble au-delà des clivages', dit-il. Et il en fait son affaire : 'Je m'y impliquerai', lance-t-il. En somme, le chef de l'État espère que ce qui ne semble plus possible aujourd'hui pour poursuivre son action redeviendra possible dans les 100 jours à venir", conclut-il.