Le chômage partiel leur a fait perdre du pouvoir d’achat

La crise sanitaire a fait exploser le nombre de salariés placés en chômage partiel. Ils sont plus de huit millions et perçoivent 84% de leur salaire net. D'autres travailleurs indépendants artisans n'ont aucun revenu. Pour de nombreuses familles, cet effondrement du pouvoir d'achat a des conséquences très douloureuses. Selon une récente étude, un salarié sur trois dans l'Hexagone a peur de perdre son emploi dans les mois à venir.