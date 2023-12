Le cidre : un trésor... Basque

Bixintxo Aphaule, cidriculteur, laisse les fruits mûrir le plus possible et se décrocher seuls des arbres. Le cidriculteur a repris l'exploitation du Domaine Bordatto en 2001. Il s'agit de quatre hectares de verger qui comprend une quarantaine de pommes différentes avec des variétés uniquement anciennes et locales. Une fois les fruits mis en cuve, Bixintxo doit surveiller et goûter quotidiennement le cidre, puis comme un vigneron avec le vin, procéder aux assemblages. Au Pays Basque, aujourd'hui, on ne compte plus que six cidriculteurs artisanaux pour environ 200 000 bouteilles de Sagarno, littéralement vin de pommes, produites chaque année. Le cidre est le boisson le plus consommé pendant des siècle au Pays Basque français comme espagnole. Il est longtemps considéré comme un médicament. Le cidre serait en fait basque, cela déplaît aux Normands et aux Bretons. Mais contrairement à ces derniers, les Basques ont abandonné petit à petit la culture de la pomme au profit du maïs et le cidre a failli disparaître jusque dans les années 90. TF1 | Reportage H. Villatte, A. Brousse, E. Castaing