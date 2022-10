Le cœur : au rythme de nos battements

Pour Gillian et Antoine Teboul, c'est un grand jour, un jour de première fois. Première rencontre avec leur bébé, premiers instants d'une vie. Avec 150 pulsations par minute, le cœur du bébé bat fort, celui de sa maman aussi. "Je suis très émue et aussi rassurée. Ça concrétise le fait de porter l'enfant", s'exprime-t-elle. À trois mois de grossesse, le cœur du fœtus ne mesure que 8 mm, et pourtant, il est déjà entièrement formé. "C'est à partir de lui que tout commence. Donc c'est lui qui sera au départ de la formation de l'ensemble des autres organes, en apportant de l'oxygène et des nutriments. C'est le début de la vie", explique Pr Marie-Victoire Senat, gynécologue obstétricien - Paris (7e). Dès cet instant, notre cœur sera capable de prouesse pour s'adapter aux milieux les plus hostiles, même sous les mers. "Quand je fais mes grosses performances en apnée, mon cœur peut descendre en dessous de 30 pulsations par minute. Ce n'est vraiment pas moi qui décide de ralentir mon cœur, il y a un réflexe apnéique qui se déclenche quand on est sous l'eau. Le sang va quitter le bras et les jambes et va se diriger vers les organes nobles, cœur, cerveau, poumons. C'est ce qu'on appelle les fameux réflexes d'immersion", nous fait savoir Arthur Guérin-Boëri. Puisque son cœur est indomptable, il en a fait son allié. C'est ensemble qu'ils battront des records d'apnée, 7 minutes et 30 secondes sans respirer. Une performance qui pourrait effrayer plus d'un. "99% des gens me disent, avant, je vais tenir 30 secondes et je vais mourir. Évidemment, ce n'est pas le cas. J'amène ces 99% entre 3 et 4 minutes sur une première expérience, et là les gens prennent conscience de leur capacité", raconte le quintuple champion du monde d'apnée. Nous aurions donc des capacités cardiaques insoupçonnées. Mais pour le savoir, encore faut-il connaître son propre cœur. TF1 | Reportage B. Hacala, N. Clerc