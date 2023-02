Le cœur, c'est tendance !

On a pu le trouver kitch ou désuet. Mais aujourd’hui, il est revenu au goût du jour. Le cœur est partout, tout autour de nous, ou même sur nous. Ce n’est pas seulement en ce jour si particulier de la Saint-Valentin, mais depuis déjà longtemps. On a pris l’habitude de voir ce motif simple et universel sur nos vêtements. Tiana, brodeuse, se fait un plaisir de le décliner sous toutes ses formes. Ce petit symbole s’est même invité chez nous. Dans la décoration intérieure, il y en a pour toutes les pièces de la maison. Mais, pourquoi ce cœur trouve-t-il autant d'adeptes ? Le cœur revient à la mode après chaque grosse crise de notre histoire. Selon une spécialiste de l’habillement.“Les cœurs, on a quand même l'impression qu’ils ont disparu après l’année 80. Et ce retour du cœur semble réellement concomitant avec la crise du Covid dans le monde entier et le développement des réseaux sociaux”, explique-t-elle. Dans les réseaux sociaux et les smartphones, l’émoji cœur est désormais omniprésent sur les messageries. Mais, revenons à aujourd’hui et laissons nos amoureux se préparer et se parer de cœur jusqu'au bout des ongles TF1 | Reportage M.L Bonnemain, D. Salmon, C. Blanquard