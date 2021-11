Le commissariat de Villeneuve-d’Ascq ciblé par des tirs de mortiers d’artifice

Le quartier Pont de bois de Villeneuve-d'Ascq est sous haute surveillance. Des renforts policiers ont été appelés après une nuit de violences. Sur la vidéo amateur ci-dessus, on y voit de nombreux tirs de mortier lancés contre la façade du commissariat de la ville. Les auteurs seraient une quinzaine des jeunes du quartier. Une violence qui survient après une interpellation qui a mal tourné. Mardi après-midi, un jeune sur un scooter tente d'échapper à un contrôle. Il sera tout de même interpellé, mais légèrement blessé en chutant de son engin. “Une mission de police comme il en existe tous les jours par les collègues CRS, qui ont ramené l'individu qui circulait en scooter au commissariat”, raconte Philippe Gantois, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Nord. “Le prétexte, c'était les représailles cette nuit”, ajoute-t-il. Durant l'interpellation, un CRS a été aussi légèrement blessé. Dans le quartier Pont de bois autour du commissariat et à deux pas de l'Hôtel de ville, les habitants sont ce soir inquiets. Certains sont même apeurés : “Je n’ose plus sortir mon chien à partir du moment où il fait noir, parce qu'on se dit qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, si on se prend un coup. Donc, on ne sort plus”. Mais plusieurs habitants nous racontent aussi que les tirs de mortiers sont réguliers. Le quartier est une plaque tournante du trafic de drogue dans la métropole lilloise. Ce soir, les renforts de policiers sont maintenus pour éviter une escalade de la violence.