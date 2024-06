Le Comte de Monte-Cristo : Pierre Niney invité du 20H de TF1

Il y a une scène dans laquelle il est très loin de lui physiquement, tant par la stature que par l'accent, par la nationalité. Et tout cela, les maquilleurs ont fait un travail remarquable. Ils ont eu des maquilleurs français incroyables qui ont travaillé avec Brad Pitt, sur Game of Thrones aussi. Il y avait entre quatre et six heures de maquillage les jours où il fallait qu’il fasse un des avatars d’Edmond Dantès. On a retrouvé une vidéo sur son compte Instagram qu’il a postée à l’époque, où il découpait carrément son masque. Il trouve très thérapeutique d’être quelqu'un d’autre, et ce film-là, c’est une partition inouïe pour un acteur, parce qu’il avait l’occasion de jouer l’innocence, la folie, la souffrance mentale, la souffrance physique, l’injustice évidemment et puis la folie de la vengeance, jusqu’où elle nous empoisonne et jusqu’où elle nous dévore. Avoir plein de visages pour raconter cela, c’est très passionnant. Par moments, il avait 30 ans de plus le matin, 20 ans l’après-midi. Ce Comte de Monte-Cristo, on voulait qu’il soit charismatique et en même temps mystérieux, donc on a dû lui trouver un nouveau visage.