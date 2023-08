Le concert qui fait trembler la terre

Le concert n'a pas encore commencé, mais déjà la foule est en délire. Elles sont très heureuses d'assister au concert de la chanteuse américaine, Taylor Swift. Si heureuses qu'elles font trembler le sol pendant plus de quatre minutes. Les 80 000 fans ont causé un séisme de magnitude 2,3 sur l'échelle de Richter. L'information a tout de suite fait la une des journaux télévisés américains. S'agit-il d'une simple coïncidence ? Non, avec l'appuie de graphique, l'activité sismique pendant le soir du concert est représentée en bleu, en images. La courbe, proche de celle d'un petit séisme, suit le rythme de la musique. À croire que la chanteuse est bel et bien capable de faire soulever la foule. Que s'est-il passé ? Jackie Caplan-Auerbach, sismologue, a mené l'enquête. "Le fait que la foule danse en rythme, et peut-être aussi la vibration des enceintes du concert, ont fait trembler le sol.", dit-elle. Clin d'œil de l'histoire, le plus gros tremblement a été constaté pendant sa chanson "Shake it off", "secouez vous", en français. Un message qui a été visiblement reçu cinq sur cinq par le public. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Corbillon