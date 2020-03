Le confinement, comment ça marche ?

Le confinement est une première dans notre pays en temps de paix. Il durera quinze jours renouvelables. Nous sommes 67 millions à y être contraints. À partir de ce mardi à midi, nous ne pouvons plus nous déplacer, sauf pour faire des courses, pour des raisons médicales ou professionnelles quand le télétravail n'est pas possible. Tous les rassemblements seront interdits.