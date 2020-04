Le confinement est-il encore plus dur avec le beau temps ?

Un léger brin d'air iodé et les reflets du soleil sur la mer du Nord, un spectacle dont seuls les chanceux qui habitent sur le front de mer peuvent profiter. À Wimereux près Boulogne-sur-Mer, en plus des plages, le maire a décidé de fermer la digue pour mieux faire respecter le confinement et éviter les attroupements. De son côté, la police intensifie les contrôles, notamment à l'approche des vacances scolaires.