Le confinement est-il prolongé au-delà du 1er décembre ? Les explications d'Adrien Gindre

Les propos de Jean Castex n'étaient pas très clairs au sujet du confinement. Est-il prolongé de manière certaine au-delà du 1er décembre ? "Absolument, quelle que soit la situation sanitaire. Et même si elle s'améliore, le confinement se poursuivra au-delà du 1er décembre 2020 et au moins jusqu'aux vacances de Noël. L'espoir du gouvernement c'est de pouvoir assouplir les règles à ce moment-là pour les fêtes de fin d'année, pas avant", explique Adrien Gindre. "En attendant, conservez donc bien votre stock d'attestations à la maison. Elles vous reserviront. Même formulaire à remplir, même dérogation. Vous serez par exemple limité à un kilomètre si vous voulez aller faire votre footing. Les seuls qui peuvent espérer un allègement à partir du 1er décembre, ce sont les commerces. Mais à deux conditions : que la situation sanitaire continue de s'améliorer et qu'ils proposent des protocoles sanitaires renforcés", a-t-il poursuivi.