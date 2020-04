Le confinement vu de Grigny, l’une des villes les plus pauvres de France

Le taux de pauvreté est de 45% à Grigny. Neuf personnes sur dix vivent dans des logements sociaux. Depuis le début du confinement, la demande de colis alimentaires a été multipliée par quatre, selon le maire. Certaines familles ont de plus en plus de mal à se nourrir, mais doivent aussi gérer les cours à la maison, faute ordinateur. Elles comptent sur la solidarité des communes pour faire face à la situation.