Le coronavirus a-t-il bousculé tous les tabous en économie ?

La crise liée au coronavirus a bousculé presque tous nos tabous en matière d'Économie en général. Le passage de millions de salariés en télétravail est l'une des preuves de ce phénomène. François Lenglet estime que les réticences des patrons et des employés sur le travail à distance sont tombées après la réussite de l'expérience imposée par le confinement. Les barrières sont aussi tombées en matière budgétaire. Tous les pays se sont énormément endettés pour faire face à l'épidémie.