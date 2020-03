Le coronavirus inventé par l’Institut Pasteur ? L’histoire d’une fake news

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, vue plus de trois millions de fois en 24 heures, un internaute affirme que le Covid-19 avait été inventé par l'Institut Pasteur. La démonstration s'appuie sur un document. Samira El Gadir nous décrypte les vraies informations des fausses rumeurs sur cette pandémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.