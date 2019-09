Le coup de gueule de Greta Thunberg à l'ONU

Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement ont été réunis pour l'ouverture du sommet exceptionnel sur l'écologie à New York, juste avant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU avait également invité la jeune militante écologiste suédoise, Greta Thunberg. Elle y a pris la parole pendant quelques minutes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.