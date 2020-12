Le couvre-feu est-il vraiment efficace ?

Le couvre-feu est en vigueur dans tout le pays depuis le 15 décembre dernier. Il débute à 20h et se termine à 6h du matin. Deux semaines après, peut-on mesurer son efficacité sur les hospitalisations liées au Covid-19 ? D'après le professeur Megarbane, le nombre de personnes admises à l'hôpital et en réanimation a dégringolé grâce à la mesure. Toutefois, le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière souligne que les chiffres nationaux cachent quelques disparités régionales. Un autre couvre-feu avait été mis en place le 17 octobre en Île-de-France et dans huit grandes métropoles du pays. Il a ensuite été élargi à 54 départements quelques jours avant le début du deuxième confinement. 46 millions de citoyens étaient alors concernés. Durant cette période, la mesure a aussi montré son efficacité. Des conclusions partagées par Pascal Crépey, épidémiologiste à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Il affirme que les premiers couvre-feux ont effectivement eu un impact sur la dynamique de l'épidémie. La courbe des nouvelles contaminations au Covid-19 avait commencé à s'incurver avant que le confinement entre pleinement en vigueur. Il estime également que le fait d'avancer le début du couvre-feu simplement d'une heure pourrait suffire à entamer une décroissance de l'épidémie.