Le Covid-19 reconnu comme maladie professionnelle pour les soignants

La maladie professionnelle sera automatiquement reconnue en cas d'infection au coronavirus pour tous les soignants, qu'ils travaillent à l'hôpital, en Ehpad ou en ville. Ce statut permet une prise en charge totale des frais médicaux, des indemnités en cas d'incapacité de travail et une rente pour les ayants droit en cas de décès. La mesure est d'autant plus attendue que les cas sont nombreux chez les personnels de santé. Selon les hôpitaux parisiens, 3 800 professionnels ont été contaminés dans la capitale.