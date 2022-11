Le crack à la campagne

Au milieu des cris des guetteurs, des policiers investissent depuis des mois les halls d’immeubles, à la recherche de drogue, en particulier le crack. Après fouilles des personnes, inspection des cages d'escalier, on a retrouvé des cagoules dans les caches. Nous ne sommes pas dans les quartiers sensibles des grandes villes, mais à Alençon, dans l’Orne, 26 000 habitants. Dans un quartier, plusieurs appartements ont servi de laboratoire, pour confectionner du crack. C’est le jeu du chat et de la souris. Ce mardi, les guetteurs ont eu le temps de prendre la fuite et de signaler la présence de policiers. La veille, les hommes du Commandant Eric Derouiniot ont eu plus de chance. Dans des cartons, 3 000 euros de marchandise ont été saisis sur un seul dealer, cannabis, héroïne, cocaïne, mais aussi bien le crack. C’est la drogue la plus importante de cette prise. C’est une drogue dévastatrice appelée la drogue du pauvre, vendue ici à dix euros la dose, contre 40 euros pour de la cocaïne. Elle est apparue il y a un mois à Alençon. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, D. Pires