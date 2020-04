Le décryptage de l'allocution d'Emmanuel Macron

Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, a précisé que l'objectif de l'allocution d'Emmanuel Macron était de faire un tournant dans la crise du coronavirus et dans son mandat. Le mot "solidarité" est venu à plusieurs reprises lors de ce discours. Le président veut faire ressortir qu'il y a des inégalités dans ce confinement et en France plus globalement. Il veut que cette couleur puisse apparaître dans la réponse.