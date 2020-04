Le défi du déconfinement en Normandie

Dans les régions les moins touchées par le coronavirus comme la Normandie, certains habitants ont peur de voir le virus arriver. D'un autre côté, ils craignent l'absence de touristes pour l'été. Les commerçants, eux, attendent le déconfinement avec impatience, car lancer enfin leur saison est vital. Les habitants et les élus sont donc divisés.