Le démontage de l’échafaudage de Notre-Dame enfin terminé

Notre-Dame est finalement débarrassée de l'échafaudage qui la fragilisait depuis l'incendie. Sur ces images, les grutiers enlèvent les consoles sur lesquelles reposaient l'installation. Pendant cinq mois à 50 mètres de sol, des milliers de tubes d'acier ont été démontés pièce par pièce. Pour cette opération inédite, les échafaudeurs ont travaillé nuit et jour, par tous les temps, et avec le confinement. "Ce qui était titanesque, c'est de se retrouver avec plus de 200 tonnes de matériels, 50 000 pièces collées sous l'ensemble. Par quel bout va-t-on commencer ? Comment va-t-on procéder pour sécuriser tout ça pour que ça n'altère pas la cathédrale plus qu'elle ne l'était ?". Telles étaient les craintes de Didier Cuiset, directeur Europe Echafaudage. "Le fait que l'échafaudage ait disparu du paysage parisien montre qu'on franchit véritablement une étape" estime le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public de Notre-Dame. En mars dernier, cet échafaudage ressemblait encore à un enchevêtrement d'acier calciné. La prochaine étape sera d'enlever les débris pour entamer la reconstruction avec une flèche à l'identique. La réouverture de Notre-Dame est prévue pour 2024.