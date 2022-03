Le dernier hommage des Français à Jean-Pierre Pernaut

Escorté par son épouse Nathalie et ses quatre enfants, le cercueil de Jean-Pierre Pernaut est sorti sous les applaudissements au terme d'une cérémonie à l'abri des caméras. Derrière les barrières, les anonymes ont patienté dehors toute la matinée. Fidèles spectateurs de son journal, il était bien plus qu'un présentateur pour eux. Beaucoup d'entre eux le considéraient comme un membre de leur famille. Sur le parvis de l'église Sainte-Clotilde, les amis ont du mal à se séparer. La famille des correspondants en région qu'il a tant aimés et ses collègues étaient avides de partager leurs souvenirs avec lui. Évelyne Dhéliat, présentatrice météo (TF1-LCI), se souvient de son rire et de sa gaieté lorsqu'elle pense à lui. Pour Marie-Sophie Lacarrau, Jean-Pierre Pernaut était un ami et un modèle. "Il a clairement initié une certaine forme de journalisme. À nous de continuer", a ajouté celle qui l'a remplacé aux commandes du 13H de TF1. Le monde politique a aussi rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut. Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron ou encore Valérie Pécresse se sont mêlés aux amis de JPP. Ses plus proches ont pris la parole au cours de la cérémonie. Selon Christophe Dechavanne, animateur et producteur, elle était très émouvante avec les témoignages d'amis formidables et de la famille. Le cercueil s'est ensuite éloigné. Il ne reste plus que son sourire immense. T F1 | Reportage M. Croccel, L. Adda, D. De Araujo