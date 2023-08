"On n'a plus rien" : le désarroi des sinistrés de l'incendie dans les Pyrénées-Orientales

Depuis la matinée de ce 15 août, une femme et son époux cherchent le moindre objet qu'ils pourraient récupérer sur le tapis de cendres de leur maison détruite. Une dizaine de logements à Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales, a été ravagée par les flammes pendant la nuit du 14 août, jusqu'à une maison de l'autre côté de la commune. Le neveu des propriétaires est revenu le premier sur les lieux. Il ne reste que les arbres brûlés et quelques murs calcinés. Un constat douloureux pour Sandra et Franck, leur logement venait d'être rénové. En larmes, la tante se désole : "on n'a plus rien, on avait tout, il y avait des affaires de mes parents, nos voyages, notre vie de 30 ans, notre bonheur, c'était notre havre de paix." Les incendies se seraient propagés sur le tiers de la commune. Un vigneron a perdu au moins deux hectares en une nuit. Plusieurs entreprises ont aussi été touchées par le feu. Pour les habitants comme les professionnels, les démarches pour être indemnisés ne font que commencer TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet